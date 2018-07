Alessandra Ambrosio bauchfrei – Hardy Krüger jr. über die Dessous seiner Frau!

Teppich und Blitzlichtgewitter zur Fashion Show von Lascana bei der Fashion Week in Berlin. Mit dabei: Super-Model Alessandra Ambrosio. Die schöne Brasilianerin posierte bauchfrei und verriet im Interview, wie sie Job und Familie managet: „Ich bin in einer Familie groß geworden in der alle Frauen gearbeitet haben. Es waren sehr aktive Frauen. Das hat mich sehr geprägt. Diese Frauen waren Vorbilder für mich. Ich habe nun mein Haus, meine Familie und meine Karriere. Und irgendwie helfen wir uns immer noch alle gegenseitig.“

Außerdem gesichtet: VIPs wie Axel Schulz mit Ehefrau, Jana Ina Zarrella und Ehemann Giovanni, Daniela Katzenberger und Hardy Krüger jr. mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Alice.

Im Interview schwärmte Hardy Krüger jr. über sein Liebesglück und verriet über die Dessous seiner Frau: „Sie trägt das, was wirklich super zu ihr passt. Und sie kann es tragen. Und ich freue mich jeden Tag wenn ich das sehe. Ich wünschte jeder hätte so etwas zu Hause.“