Sorge um Kader Loth – Operation, Depression und ein unerfüllter Kinderwunsch!

Kader Loth lächelte tapfer in die Kameras an der Seite ihres Ehemanns Ismet Atli. Das Reality-TV-Sternchen zeigte sich im knappen, goldenen Mini auf dem Sommerfest von „AEDT.de“ in Berlin. Nach über einem Jahr kann Kader endlich wieder ein bisschen lächeln. Nach einer Erkrankung und Operation der Gebärmutter fiel Kader Loth in tiefe Depressionen und ist immer noch in Behandlung. Im Interview mit TIKonline.de spricht Kader Loth ausführlich über ihre Krankheit, ihre Ehe und ihren Kinderwunsch.

Die Diagnose Endometriose war für Kader ein Schock gewesen. Kader: „Es ist eine unheilbare chronische Krankheit. Für die Krankheit gibt es keine Heilung sondern man muss entweder mit den Schmerzen leben oder sich unters Messer legen. Ich habe mich nach anderthalb Jahren leiden unter das Messer gelegt und die Gebärmutter entfernen lassen.“

Mit der Operation ist ihr Leidensweg jedoch nicht zu Ende. Kader fällt in schwere Depressionen und muss Medikamente nehmen. Kader: „Ich bin immer noch nicht weg vom Thema Krankenhaus Klinik und Depression. Ich bin in der Woche dreimal in der Tagesklinik. Und ich muss noch die nächsten 6 Monate Antidepressiva einnehmen.“

Wie es in der Ehe von Kader und Ismet aussieht kann man nur erahnen. Kader: „Mein Mann muss nun damit leben dass wir ein kinderloses Leben haben. Man kann auch so glücklich leben. Aber vielleicht kommt eine Adoption oder eine künstliche Befruchtung in Frage. Die Eileiter sind ja noch drin.… Ich muss gucken wie ich in Zukunft mein Leben gestalte. Ob der Mann noch bleibt ein paar Jahre oder dann weg ist werden wir sehen.“

Ehemann Ismet sagt: „Wichtig ist, dass sie wieder gesund wird. Ich tue mein Bestes. Allerdings habe ich auch zu arbeiten.“ Kader: „Er hat mir versprochen er macht mir keine Vorwürfe…“

Kader: „Für die Zukunft wünsche ich mir von meinem Umfeld mehr Verständnis. Denn ich höre schon oft den Unterton was ist ein Leben ohne Kind schon wert.“