Fan-Massen huldigen Terence Hill – Filmstar lüftet Fitness-Geheimnis!

Tausende Fans waren zum Zoo-Palast gekommen um Terence Hill zu huldigen! Bei der Berlin-Premiere seines neuen Streifens „Mein Name ist Somebody“ ließ sich Terence Hill nicht lumpen, ging mit den Fans auf Tuchfühlung und schrieb zahllose Autogramme. Der 79-jährige Italo-Western-Star strahlte, seine stahlblauen Augen funkelten. Rank, schlank und lässig mit Basecap zeigte sich Terence Hill.

Im Interview erklärte Terence Hill wie er sich fit hält: „Ich habe gute Gene. Mein Vater war genauso. Wenn ich mit Bud Spencer zusammen gegessen habe und er für uns gekocht hat, hat er immer gesagt ‚du isst mehr als ich und ich werde dick‘.“

Terence Hill, der mit bürgerlichem Namen Mario Girotti heißt, sprach mit uns Deutsch. Schließlich hat er als Sohn einer Dresdnerin und eines Italieners seine ersten Lebensjahre in Deutschland verbracht. Terence erklärte über seinen Deutschlandbesuch: „Das bedeutet für mich zurückgehen in meine Heimat. Wenn ich daran denke, denke ich an meine Mutter. Sie hat in Dresden studiert. Sie hat Kunst studiert. Diese Jahre waren sehr, sehr wichtig für mich. Wenn man als Kind in einem Land lebt, dann bleibt das immer im Herzen.“

Im Kino wurde Terence dann von seinen Fans bejubelt und richtete auch ein paar bewegende Worte an diese, bevor er sich verabschiedete.