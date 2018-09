Michael Jacksons 60. Geburtstag – Bruder Jermaine feiert in Berlin!

Es war die Weltpremiere des Michael Jackson Musicals „Beat It“ im Theater am Potsdamer Platz in Berlin und gleichzeitig der 60. Geburtstag des viel zu früh verstorbenen „King Of Pop“. Viele VIP-Gäste zeigten sich auf dem roten Teppich. Als dann aber Jermaine Jackson als Überraschungsgast auftauchte, kochte die Stimmung am roten Teppich. Jermaine begrüßte sehr herzlich verschiedenen „Doubles“ seines Bruders Michael. Umringt von den Musicaldarstellern, die Jacko sehr, sehr ähnlich sehen, gab es ein skurriles Bild ab. Später zeigte sich Jermaine (63) noch mit seiner jungen Freundin.