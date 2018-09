Wie geht es Michael Jacksons Kindern? Jermaine Jackson spricht in Berlin!

Zur Weltpremiere des Michael Jackson Musicals „Beat It“ in Berlin kamen zahlreiche Prominente wie Meret Becker, Gerit Kling, Tina Ruland, Peer Kusmagk und Janni Hönscheid oder Dieter Hallervorden mit seiner Freundin Christiane. Zur großen Überraschung des Abends tauchte dann tatsächlich noch eine echtes Mitglied der Jackson-Family auf: Jackos Bruder Jermaine Jackson!

Am Premierentag des Musicals wäre Michael Jackson 60 Jahre alt geworden. Sein Bruder Jermaine spracht rührende Wort im Interview: „Ich vermisse ihn so sehr. Es vergeht nicht ein Tag, nicht einmal ein Moment, der mich nicht an Michael denken lässt. Man hört seine Musik überall. Heute feiern wir, dass er eine Legende war. Es ist schließlich sein Geburtstag.“

Über den Zusammenhalt der großen Jackson-Familie sagte uns Jermaine: „Wir sind eine Familie wie jede andere Familie auch. Aber wir reisen sehr viel. Dennoch gibt es bestimmte Tage, an denen wir zusammen kommen. Wir nennen das Familientag. Wir kommen alle zusammen und schauen wie viele neue Babys geboren wurden und wie die Kinder wachsen. Und wir sehen wie viel Talent in der nächsten Generation steckt.“

Wie es Michaels Kindern geht? Jermaine: „Es geht ihnen gut. Prince, Paris und Blanket geht es sehr gut.“

Jermaine Jackson war selbst Mitglied der legendären „Jackson Five“ und ist mittlerweile schon 63 Jahre alt und brachte seine junge Freundin mit nach Berlin. Wie er sich fit hält formulierte Jermaine so: „Ich versuche immer positiv zu denken. Und ich trinke keinen Alkohol. Die Gesundheit ist mir sehr wichtig.“