„Klassentreffen 1.0“ – Til Schweigers Weltpremiere mit Ex-Frau und Tochter Lilli

Weltpremiere am Potsdamer Platz in Berlin! Til Schweigers Komödie Klassentreffen 1.0 lockte zahlreiche Prominente auf den roten Teppich. Strahlend posierte Til Schweiger neben seinen Hauptdarstellern Lilli Schweiger, Milan Peschel und Samuel Finzi. Außerdem mit dabei: Viele andere Stars wie Ralf Moeller, Steffen Wink, Ilka Bessin, Angelo Kelly oder Sonja Kirchberger. Der Streifen handelt von Männern in der Midlife-Crisis.

Til Schweiger verriet im Interview mit TIKonline.de: „Ich mache mir nicht so viele Gedanken übers Älterwerden. Aber manchmal eben doch schon. Und das ist gar nicht so schön. Denn man merkt, dass das Leben immer schneller wird. Jetzt ist das Jahr schon fast wieder herum. Du wirst jedes Jahr älter und weißt, dass deine Lebenserwartung sich verkürzt. Dann liege ich aber nicht nachts im Bett und heule. Ich hatte auch noch keine Midlife-Crisis. Ich versuche das Beste draus zu machen und mit Freude das zu tun, was ich tue.“

Für Til Schweiger war die Premiere übrigens auch ein Familientreffen. Gut gelaunt posierte der Schauspieler neben Tochter Lilli und Ex-Frau Dana. Auch die Ex-Schwiegereltern waren gekommen und strahlten an der Seite des Ex-Paares. Bei so viel Familienglück fragt man sich doch, ob Til und Dana wieder zusammengefunden haben. Til verriet im Interview allerdings, dass er derzeit Single sei. Warum es zwischen Männern und Frauen oft so kompliziert ist? Til: „Weil Männer und Frauen die Sachen unterschiedlich empfinden und komplett unterschiedlich wahrnehmen. Deswegen kann man schon richtig glücklich sein, wenn man seinen Deckel auf seinen Topf gefunden hat. Das haben nicht viele.“

Wie eine Frau für ihn sein müsste? Til: „Liebenswert und lustig und empathisch!“

„Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken“ startet am 20. Septemeber 2018 in den deutschen Kinos.