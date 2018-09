Bonnie Strange – Wünscht sich fünf Kinder, eines „gay“!

Am 21. Mai 2018 brachte Bonnie Strange ihr erstes Kind zur Welt! Das Baby ist eine Tochter und hat den ausgefallenen Namen Goldie Venus. Bonnie ist als alleinerziehende Mutter alles andere als eine biedere Hausfrau. Im Interview verriet sie uns: „Ich bin immer noch so, ich bin immer noch gleich wie vorher nur, dass ich ein Baby habe. Ich kümmere mich um das Baby. Ich mache trotzdem aber meine Dinge. Ich gehe gerne aus. Die Leute helfen mir, meine Mama hilft mir. So einmal in zwei Wochen bin ich auch draußen.“

Dass sie mit dem Vater des Kindes nicht mehr zusammen ist stört Bonnie dabei wenig. Sie erklärte: „Es gibt so viele Leute die dem Baby so viel Liebe geben, dass es gar nicht so schlimm ist, dass man eine alleinerziehende Mutter ist. Ich finde es auch sehr modern und man braucht es nicht. Viele Männer wollen ja keine Kinder haben. Wir Frauen wollen unbedingt Kinder haben oft. Deshalb kann man es auch alleine machen. Ich würde das zweite dritte und vierte auch alleinerziehend machen.“

Ob hetero oder schwul – die Influencerin wünscht sich noch viele Kinder. Bonnie: „Ich will fünf Babys haben, unbedingt! Am liebsten noch Zwillinge. Einen Jungen der gay ist! Ich hätte gerne einen kleinen Kindergarten.“

Bei aller Babyfreude hat Bonnie Strange leider zu zwei Lastern zurück gefunden. Sie gesteht: „Ich trinke mittlerweile wieder Alkohol. Ich habe nur einen Monat gestillt. Ich konnte nicht so lange stillen, ich hatte nicht zu viel Milch, leider. Und dann habe ich auch wieder angefangen zu rauchen und zu trinken.“