Schreck im Schloss Bellevue – Otto Waalkes lässt sein Bundesverdienstkreuz fallen

29 Kunstschaffende wurden vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue ausgezeichnet. Unter ihnen Schauspielerin Julia Jentsch, Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Caroline Link, Sängerin Jocelyn B. Smith, Musikerin Annette Humpe, Hollywood-Star und Oscar-Preisträger Hans Zimmer und Starfotograf Jim Rakete.

Ganz besonders freute sich Komiker Otto Waalkes über den Ehren-Orden. Der 70-Jährige erschien im eleganten Anzug mit weinroter Fliege und ausnahmsweise einmal ohne Kopfbedeckung. Als Otto Waalkes allerdings seinen Orden von Frank-Walter Steinmeier in Empfang nahm, passierte ihm allerdings ein Missgeschick. Der Orden purzelte in hohem Bogen aus der Schachtel und landete vor auf dem Teppich des Schlosses. Otto musste auf dem Fußboden herumkrabbeln und den Orden wieder einsammeln. Beim zweiten Versuch zum Foto mit dem Bundespräsidenten fiel der Orden erneut. Dem Ostfriesen war das Malheur sichtlich unangenehm. Im Interview versicherte uns Otto Waalkes, der Vorfall sei keine absichtliche Blödelei gewesen.Die Gäste hat es in jedem Fall amüsiert und Otto ist mal wieder in bleibender Erinnerung.