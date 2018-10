Jürgen Drews küsst Tochter Joelina – So schlecht stand es um ihn!

Unter dem Motto „Jürgen Drews sucht seinen Thronfolger“ hatte man die Presse ins Haus Ungarn nach Berlin gelockt. Im Blitzlicht der Fotografen erschien Party-König Jürgen Drews mit Tochter Joelina. Papa Jürgen küsste und küsste seine Tochter. Nach den vielen Schlagzeilen um seine Gesundheit und eine Not-Operation ist der „König von Mallorca“ wieder voll da. Allerdings stellte Jürgen klar: Einen Thronfolger suche er nicht. Vielmehr feierte ein virales Video für den Online-Versicherer Nexible Premiere. In der Hauptrolle Jürgen Drews als Ballermann-König.

Im persönlichen Interview sprach Jürgen Drews mit uns über sein gesundheitliches Tief. Im August hatte der Schlagerstar auf Leben und Tod im Krankenhaus gelegen. Nach einer Leistenbruch-Operation gab es schlimme Komplikationen. Jürgen Drews: „Ein Freund hatte mich da operiert, Prof Dr. Guido Schumacher. Und da kann es passieren, das muss mit einem Netz ein bisschen stabilisiert werden, da kann es passieren dass der Dünndarm dem Netz zu nahe kommt. Und das ist bei mir passiert. Und ich war kurz vorm Darmverschluss.“

Jetzt ist Jürgen Drews wieder topfit, eine Auszeit wollte sich der Schlagerstar nicht nehmen. Drews: „Als er mich in die Reha schicken wollte habe ich gesagt Professor, ich gehe nicht in die Reha, ich gehe auf die Bühne.“ Und dann schwärmt Jürgen Drews über sein Familienglück mit Ehefrau Ramona und Tochter Joelina. „Ich bin vielleicht nicht gerade der ideale Vater. Aber ich glaube wir verstehen uns ganz gut“ zwinkert Jürgen Drews verschmitzt. Drews erklärt weiter: „Es vergeht kein Tag wo Joelina sich nicht abmeldet bei Ramona, oder Ramona versucht sie zu erreichen. Und so ist Ramona bei mir auch. Wir sind immer in Verbindung. Immer, es ist egal wo ich bin. Wir trennen uns so wenig wie möglich und genauso ist Joelina auch.“