25 Jahre Schlaganfall-Hilfe – Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer über persönliche Schicksalsschläge

Liz Mohn hatte in die Bertelsmann Repräsentanz nach Berlin geladen um mit 130 geladenen Gästen, darunter viele prominente Unterstützer, Wegbegleiter und Schlaganfall-Betroffene, das 25. Jubiläum der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zu feiern. Mit dabei: VIPs wie Verona Pooth, Guido Maria Kretschmer, Patricia Kelly, Rita Süssmuth, Regine Sixt, Veronica Ferres und ihr Ehemann Carsten Maschmeyer. Mit 270.000 Betroffenen pro Jahr ist der Schlaganfall eine der großen Volkskrankheiten in Deutschland. Aber: Heute überleben fast doppelt so viele Menschen einen Schlaganfall als noch vor 25 Jahren.

Verona Pooth, seit vielen Jahren Botschafterin der Stiftung, erklärte ihr Engagement im Interview: „Also vor 15 Jahren hat Frau Mohn mich angesprochen und hat zu mir gesagt, damals noch ‚Frau Feldbusch, sie sind genau die Richtige die ich suche für die Deutsche Schlaganfall-Hilfe, ich brauche sie als Botschafterin.‘ Das war hier bei Bertelsmann Unter den Linden auf der Damentoilette! Sie ist ja so eine Frau, wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann zack, wird es umgesetzt und das hat mich beeindruckt!“

Modemacher Guido Maria Kretschmer weiß, einen Schlaganfall kann jeden treffen. Er engagiert sich auch für betroffene Kinder. Guido: „Vor allem weil ich Freunde habe deren Kind einen Schlaganfall bekommen hat vor vielen Jahren und ich weiß, was das für ein langer Weg war und sehe jetzt auch in der Arbeit wie wichtig das ist, dass man das unterstützt. Weil ein Schlaganfall das dauert eben. Es braucht eine lange, lange Zeit und das halten manche Ehen nicht aus. Manche Familien brechen auseinander und da sieht man eben dieses Elend was auch ist, nicht nur mit der Erkrankung sondern auch was drumherum passiert.“

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer waren das Glamour-Paar des Abends. Sie posierten verliebt für die Kameras und sprachen im Interview sehr persönlich. Das Thema Schlaganfall betrifft nämlich beide. Maschmeyer erklärte uns: „Also erstmal haben sowohl meine Frau als auch ich persönliche Berührungen, weil unsere beiden Mütter, weil meine Mutter an den Folgen eines Schlaganfalls und ihre durch einen Schlaganfall verstorben ist. Und dann kennen wir Liz Mohn viele Jahre und finden das wundervoll was sie macht und fördern das sehr, sehr gerne. Vor allem was ich sehr gut finde, wenn man den Menschen bewusst macht, wenn man mit schneller Hilfe agiert, dass man die Folgen eben enorm reduzieren kann, die negativen Folgen und die Lebensqualität wieder hochfahren kann.“

Veronica Ferres sagte: „Meine Mutter ist vor 18 Jahren daran gestorben. Sie war 66 Jahre alt und sie könnte heute noch leben, wenn die Aufklärung und die Situation eine andere gewesen wäre.“

Maschmeyer weiß aber auch, dass ein gesunder lebensstil Schlaganfälle verhindern kann. Wie er und seine Frau leben? Maschmeyer: „Nicht immer gesund! Aber weil das so ist, mache ich auch ganz klare, sehr gesunde Phasen. Wir essen mal mehr, dann essen wir mal wieder weniger. Dann trinken wir mal ein paar Monate gar keinen Alkohol und schlafen mehr und dann ist auch wieder viel Stress. Also gemischt. Man muss die Balance halten. Man soll die Kerze nicht an beiden Seiten zu lange angezündet lassen.“

Was für Carsten Maschmeyer das Besondere an seiner Frau ist? Maschmeyer: „Dass sie genau mit allen Zutaten und mit allen Eigenschaften genauso ist wie sie ist! Und so soll sie auch bleiben.“