Königin ehrt Kanzlerin – Angela Merkel erhält Goldene Victoria

Viel Prominenz auf der VDZ Publishers‘ Night in Berlin! Ihre Majestät Königin Rania Al Abdullah von Jordanien überreichte am Abend in Berlin die Goldene Ehren-Victoria an Kanzlerin Angela Merkel. Nur eine Woche nach der Verkündung ihres Rückzugs aus der Parteispitze der CDU erschien die Kanzlerin bestens gelaunt bei der Gala-Veranstaltung des Verbandes der Deutschen Zeitschriftenverleger. Neben hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft und Verlegerwelt wohnten auch VIPs wie Iris Berben, Alexandra Kamp, Rainer Brüderle, Star-Tenor Tobey Wilson, Manuel Cortez, Sarah Knappik oder Prof. Dr. Jo Groebel der Preisverleihung bei.

Merkel erklärte in ihrer Dankesrede, wie wichtig ihr die Pressefreiheit sei. Merkel: „Die Victoria ist eine Siegesgöttin aber sie ist nicht zwangsläufig auch immer eine Siegesgarantin. Das gilt auch mit Blick auf die Werte, die hier heute Abend geehrt werden. Die Werte der Meinungs- und Pressefreiheit. Wir wissen nur zu gut, dass Werte, die einem gedeihlichen und friedlichen Zusammenleben zugrundeliegen, stets und immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen.“