Goldene Erbse 2018 – Darum wurden Uschi Glas und Sara Nuru geehrt!

Strahlende Preisträgerinnen der 13. Verleihung der Goldenen Erbse 2018 in der chinesischen Botschaft in Berlin! Uschi Glas, Sara Nuru und die berühmte Kinderbuchautorin Kirsten Boie wurden vom Märchenland e.V., dem Deutschen Zentrum für Märchenkultur, für ihr großartiges und vor allem soziales Engagement geehrt. Ebenso bekam der chinesische Unternehmer William Li die Goldene Erbse, der mit seinem Elektro-Autokonzern NIO nicht nur dem amerikanischen Autobauer Tesla Konkurrenz machen möchte, sondern auch für sauberere Luft in Chinas Metropolen sorgen will. Der Startup-Milliardär war leider kurzfristig verhindert, für ihn nahm seine Ehefrau Wang Yizhi den Preis entgegen.

Uschi Glas versorgt seit Jahren jeden Tag mit ihrem Verein BrotZeit e.V. tausende bedürftige Schüler in Deutschland mit einem Frühstück. Sie freute sich über die Auszeichnung und sagte: „Ich finde toll, wie man wahrgenommen wird mit der Arbeit die man macht und so eine Auszeichnung ist nicht nur eine Freude für mich, natürlich auch für unseren Verein und für unsere Senioren, die für uns arbeiten.“

Sara Nuru unterstützt mit fair gehandeltem Bio-Kaffee aus Äthiopien vor allem Frauenprojekte. Sie erklärtee uns: „Die Auszeichnung bedeutet in erster Linie Anerkennung. Anerkennung für die Arbeit, die ich gemeinsam mit meiner Schwester leiste.“

Für Märchen und Geschichten brennt Sara förmlich. Sie verriet: „Ich habe eine kleine Nichte die ist jetzt anderthalb Jahre alt. Zwar habe ich ihr bisher nur Bilderbücher vorgelesen. Aber da gibt es schon so ein paar Texte. Ansonsten mache ich auch jedes Jahr beim Vorlesetag mit und da habe ich in meiner alten Grundschule vor gefühlt fünf ersten Klassen vorgelesen und es war ganz schön. Man sieht wie man Geschichten durch Märchen erzählen kann, aber auch die Welt erklären kann mit Geschichten, mit dem Vorlesen. Das finde ich sehr wichtig in der jetzigen Zeit, wo alles so wie digital ist. Man verliert die Träume zu träumen und die Fantasie zu haben und ich finde das gerade Bücherlesen, Geschichten erzählen, das lässt einen frei denken.“