Schlagerstar Nicole enthüllt ABBA und plaudert über ihr Treffen mit Björn!

Grand Prix-Siegerin enthüllt Grand Prix-Sieger! Schlagerstar Nicole ließ den Vorgang fallen zur Vorschein kamen die Wachsfiguren von ABBA. In schrillen 70er Jahre-Outfits zieht die schwedische Kultband endgültig ins Madame Tussauds nach Berlin, nachdem die Figuren schon fast überall auf der Welt zu sehen waren. Blitzlichtgewitter bei Madame Tussauds in Berlin – und Nicole mittendrin! ABBA – das war DIE Kultband der 70er und 80er Jahre. Die beiden damaligen Liebes-Paare Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad verkauften rund 400 Millionen Tonträger und sind damit eine der erfolgreichsten Formationen der Musikgeschichte.

„Ein bisschen Frieden“-Star Nicole kennt die Band persönlich. Im letzten Jahr begegnete sie Björn. Nicole erzählt: „Wir haben uns letztes Jahr in Aachen getroffen, beim Karlspreis. Er war in Vertretung für ABBA da und ich in Vertretung für Deutschland. Die ESC Gewinner. Wir saßen nebeneinander. Das erste Treffen war als ob man sich schon ewig kennt. Er stand an der Rezeption im Hotel und ich kam aus dem Aufzug. Ich sehe ihn und er guckt nur und breitet die Arme aus. Ich bin dann auch direkt hin. Als ob wir uns schon ewig kennen. Das war richtig erwärmend.“



Immer wieder wurde um ein Comback der vier Schweden spekuliert. Nicole: „Wenn sie heute noch einmal auf Tournee gehen würden, da hat man ja schon ganz viel Geld geboten wie ich weiß, in Milliardenhöhe, es würde funktionieren. Ich wäre eine der ersten die sich eine Karte kaufen würde… Es ist ganz schwierig die vier unter den berühmten Hut zu kriegen, aber es würde funktionieren. Manche sagen, das soll man nicht machen, dann wäre der Stuhl abgesägt. Bei Sportlern ist das vielleicht so. Das ist eine Sache, die können aufgrund ihres Alters irgendwann keine Top-Leistung mehr bringen. Aber Gesang ist nicht abhängig vom Alter. Wenn die heute oder morgen auf Tournee gehen würden, die Häuser wären voll!“

Nicole selbst sah strahlend schön und jung aus. Kaum zu glauben, dass die 54-Jährige bereits zweifache Oma ist. Nicole über ihr Familienleben: „Ich bin eine Frohnatur. Ich lebe gerne. Ich bin glücklich. Ich habe eine tolle Familie, die Kinder sind gesund alles ist wunderbar. Und das strahlt man dann auch nach außen… Mittlerweile kennen mein Mann und ich uns schon 40 Jahre. Es ist immer noch sehr, sehr schön. Ein Rezept gibt es nicht. Ich glaube ein Zauberwort ist Respekt. Wenn ich sage wir streiten nie, dann ist das gelogen. Natürlich streitet man. Aber es muss immer auf einem gewissen Niveau stattfinden. Es fliegen keine Tassen oder Teller durch die Gegend.“

Sie verriet außerdem, wie sie Weihnachten feiert und was sie sich für die persönlich für die Zukunft wünscht. Nicole: „Ich wünsche mir für mich persönlich, dass ich gesund bleibe. Ich habe viele Menschen um mich herum, die krank sind und auch ganz schlimm krank sind, obwohl man nicht weiß wie es ausgeht. Deshalb mache ich mir immer bewusst, dass es mir gut geht und ich möchte lieber Gott dass es auch so bleibt. Mehr brauche ich nicht.“