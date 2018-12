Marius Müller-Westernhagen wird 70 und ist „kerngesund“

Heute (6.12.2018) begeht Marius Müller-Westernhagen seinen 70. Geburtstag – und es geht ihm gut. Schlimme Schlagzeilen der „Bunte“ um einen angeblich „lebensbedrohlichen“ Gesundheitszustand wegen einer Bakterieninfektion hat der Künstler gerade bei Facebook dementiert.

Westernhagen schrieb gestern seinen Fans bei Facebook:

„Ich hatte mir in den USA keine lebensgefährlichen Bakterien eingefangen sondern einen Virus.Mein Leben war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Demnach gab es zwar einen Arzt, der mich notgedrungen aber hervorragend behandelt hat, um mein Leben musste er Gott sei Dank nicht kämpfen. Aber Drama verkauft halt gut, richtig?

Wo ich schon einmal dabei bin. Meine Frau Lindiwe Müller-Westernhagen geb. Suttle ist nicht 39 Jahre alt sondern 42. Sie hat auch nicht das geringste Interesse daran sich jünger zu machen als sie ist. Lindiwe wurde nicht in NY sondern in Milwaukee geboren. u.s.w., u.s.w…….. I AM ALIVE AND COOKIN’ und habe alles ohne bleibende Schäden überstanden. Mit anderen Worten: Ich bin kerngesund.“

Anfang diesen Jahres trafen wir Marius Müller-Westernhagen mit seiner Ehefrau Lindiwe beim BZ Kulturpreis. Im Interview plauderte der Künstler sehr privat über Fitness, Karriere und seinen 70. Geburtstag. Über den schönsten Moment seines Lebens sagte er: „Es gab unglaublich viele. Das befriedigendste für einen Künstler ist glaube ich, wenn er sich in seiner Arbeit wiedererkennt. Und das kann im Grunde genommen nur funktionieren, wenn man bei sich bleibt, wenn man was man tut auch wirklich meint und glaubt.“

Über seinen bevorstehenden runden Geburtstag erklärte er: „Ist immer erstaunlich wenn es erwähnt wird. Ich merke ja Gott sei Dank noch nicht so mein Alter. Aber man ist doch immer erstaunt, wenn es genannt wird. Ja, wirklich?!“

Was er tut um fit und gesund zu bleiben? Westernhagen: „Ich glaube das hat viel mit Disziplin zu tun, die mir einfach angeboren ist… Ich bin einfach diszipliniert. Ich lebe auch dementsprechend. Weil ich auch weiß, dass ich meinen Beruf nur so ausüben kann, wie ich ihn ausüben will, wenn ich dementsprechend lebe. Das ist ganz einfach.“

Seine Zukunftswünsche: „Einfach besser zu werden! Einfach sich zu verbessern, neugierig zu bleiben, weiter zu lernen und weiter halt versuchen mit den besten Leuten zu arbeiten mit den man arbeiten kann, weil nur daran wächst man.“