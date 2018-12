David Garrett und Larissa Marolt Arm in Arm – Läuft da was?

Star-Geiger David Garrett kam am Wochenende mit Larissa Marolt zur Charity-Gala „Ein Herz für Kinder 2018“. Die beiden posierten Arm in Arm. Darauf angesprochen, dass die beiden das hübscheste Paar des Abends seien, erklärte David Garrett uns: „Sie ist hübsch und ich begleite Sie nur… Sie ist unglaublich loyal, wir haben eine Privatsphäre, freundschaftlich, die schätze ich über alles.“

Dass die beiden gut befreundet sind, zeigten sie bereits beim ECHO Klassik 2016.

Was Larissa an David mag formulierte sie so: „Er ist für mich einer der wichtigsten Menschen eigentlich. Ich vertraue ihm zu 100%. Er hat sehr viel Rückgrat, Loyalität, Ehrlichkeit. Es ist heutzutage selten eigentlich, jemanden in seinem Leben zu haben und vor allem in der Branche, dem man wirklich vertraut. Es ist eine besondere Freundschaft, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat.“

Nur gute Freunde oder mehr? Das wird die Zukunft zeigen.