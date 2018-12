Medienboard Weihnachtsparty 2018 – Jenny Elvers will in die Kirche, Jessica Schwarz hinter den Tresen!

Partystimmung im Hotel Oderberger Berlin, dem alten, inzwischen aufwändig sanierten Stadtbad im Bezirk Prenzlauer Berg! Deutschlands Filmschaffende feierten ihre letzte große Party vor der Weihnachtspause. Eingeladen hatte das Medienboard Berlin-Brandenburg. Mit dabei: Christiane Paul, Anna Maria Mühe, Detlev Buck, Tim Oliver Schultz, Jessica Schwarz, Johann von Bülow, Collien Ulmen-Fernandes und Jenny Elvers.

Jenny erschien sexy in Weiß und erklärte im Interview, was sie an Weihnachten vor hat. Jenny: „Eigentlich wie fast jedes Jahr. Wirklich mit meiner Familie. Mit zu viel Essen und zu vielen Geschenken, schrägen Weihnachtsliedern, aber auch mit in die Kirche gehen… Ich bin die Einzige in der Familie, die wirklich richtig gläubig ist und da gerne hingeht, nicht nur Weihnachten. Aber Weihnachten fordere ich das mal ein, dass jemand mitkommt.“

Tim Oliver Schultz verriet, wie bei ihm Weihnachten werden soll: „Mit meiner Familie ganz entspannt. Ganz in Ruhe und es wird auch viel gekocht wieder. Wir haben so einen Plan erstellt, wer was wann kocht und ich weiß immer noch nicht ganz genau wann ich wie eingetragen bin. Aber ich werde auf jeden Fall mindestens einen Abend kochen und wir machen es ganz besinnlich mit vielen Kindern die rumspringen und ganz schön.“

Christiane Paul erklärte uns über das Weihnachtsessen: „Karpfen und Kartoffelsalat und Wiener Würstchen und am ersten Tag die Gans – so wie es sein muss in Berlin!“

Jessica Schwarz wird in ihrem eigenen Hotel sein. Sie sagte uns: „Ich bin wie jedes Jahr in meiner Heimatstadt. Und wir laden am 23. immer alle Leute, die nach Hause kommen über die Weihnachtszeit, zu uns ein. Vor der ‚Träumerei‘ gibt es eine große Veranstaltung. Wir nennen das einen Hüttenzauber. Inzwischen kommen da über 1000 Leute und die bewirten wir alle… Ich stehe da hinterm Tresen und mache Cocktails oder öffne Biere.“