Bibelfest – Samuel Rösch gewinnt „The Voice of Germany 2018”

Die achte „The Voice of Germany“-Staffel lief seit dem 18. Oktober 2018 im Wechsel auf ProSieben und in SAT.1. Seit gestern Abend steht es nun endlich fest: Der Erzgebirger Samuel Rösch aus dem Team Michael Patrick Kelly ist „The Voice of Germany“. Der Sieg war mehr als verdient: Mit über 50 Prozent der Stimmen setze sich Rösch gegen die anderen Finalisten durch. Als Solonummer performte er den Song „In diesem Moment“ von Roger Cicero. Im Anschluss präsentierte er mit seinem Coach Michael Patrick Kelly den Andreas Bourani Song „Auf uns“, bei der er das Publikum fest an seiner Seite hatte und erneut für Standing Ovations sorgte. Im Finale sang er gemeinsam mit Lukas Graham den Song „Love Someone“.

Samuel stammt aus Großrückerswalde, ist Student der Evangelischen Religionspädagogik und selbst sehr religiös. „Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und quasi von Geburt an gläubig“, so der 24-jährige. Er ist Teil einer Freien Kirchengemeinde, liest gern die Bibel und besitzt auch die Bibel-App für unterwegs. Nach dem Studium möchte er Religionslehrer werden.

Bereits seit der zweiten Staffel (2014) werden die musikalischen Geschichten um die besten Stimmen Deutschlands auf der großen Live-Bühne weitergeschrieben. Bereits in der nächsten Woche, ab dem 27. Dezember, wird Samuel zusammen mit der Live-Band, den drei weiteren Finalisten Benjamin Dolic, Jessica Schaffler, Eros Atomus Isler sowie den zwei Wildcard-Gewinnern James Smith Jr. und Linda Alkhodor auf große Deutschland-Tour gehen.

Hier die Daten der „The Voice Of Germany“-Tour 2018 /2019

27.12.2018 Bremen Halle 7

28.12.2018 Düsseldorf ISS Dome

29.12.2018 Karlsruhe Schwarzwaldhalle

30.12.2018 Kempten bigBOX Allgäu

02.01.2019 Essen GRUGAHALLE

03.01.2019 Münster Messe und Congress Centrum Halle Münsterland

04.01.2019 Oldenburg Kleine EWE Arena

05.01.2019 Lemgo Phoenix Contact Arena

06.01.2019 Hamburg Mehr! Theater am Großmarkt

08.01.2019 Berlin Tempodrom

09.01.2019 Nürnberg Meistersingerhalle

10.01.2019 Wien Wiener Stadthalle – Halle D

11.01.2019 Bayreuth Oberfrankenhalle

12.01.2019 Ludwigsburg MHPArena

14.01.2019 Saarbrücken Saarlandhalle

16.01.2019 Passau Dreiländerhalle

17.01.2019 Ingolstadt Saturn Arena

18.01.2019 Erfurt Messe

19.01.2019 Siegen Kongresszentrum Siegerlandhalle

20.01.2019 Aurich Sparkassen-Arena Aurich

Foto(s): © Semmel Concerts / SAT.1 Andre Kowalksi