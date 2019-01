Wer gewinnt das RTL Dschungelcamp 2019? Das sind die meistgesuchten Promis im Netz!

Es ist mal wieder so weit: RTL startet die 13. Staffel “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus”. Für zwei Wochen begeben sich zwölf mehr oder weniger bekannte Kandidaten in den australischen Dschungel und kämpfen in Ekel-Prüfungen um die Krone des Dschungelkönigs bzw. der Dschungelkönigin. An der Anzahl der Google-Suchanfragen lässt sich deutlich ablesen: Die Damen haben dieses Jahr die Nase vorn, wie das Beauty- und Promi-Portal Cosmoty.de herausfand. Ob sich die Fernsehzuschauer wohl auf viel nackte Haut freuen dürfen?

Klarer Sieg für Evelyn Burdecki! Das “Bachelor-in-Paradise”-Sternchen googeln pro Monat durchschnittlich 38.960 User.

Platz zwei sichert sich Sex-Expertin Leila Lowfire: Sie ist eine der Macherinnen des Podcasts „Besser als Sex", die man auch schon gemeinsam mit Rammstein-Rocker Till Lindemann sah. Monatlich recherchieren 21.430 Personen nach ihr.

"Eis-am-Stiel"-Star Sibylle Rauch auf Platz drei: Die Schauspielerin und Erotik-Darstellerin wird monatlich 18.830 mal gegoogelt.

Platz vier geht an "Dahoam is Dahoam"-Star Doreen Dietel: Die Schauspielerin erhält monatlich 14.210 Suchanfragen.

Einziger Mann unter den Top 5: Der selbsternannte Millionär Bastian Yotta landet mit 11.060 Suchanfragen auf dem fünften Platz.

Während Deutschland noch gespannt diskutiert, wer sich im Dschungel als Publikumsliebling durchsetzen wird, zeigen sich im Netz schon jetzt klare Tendenzen. Hier das Ranking bezogen auf alle Kandidaten:

Die geringsten Suchvolumen haben bisher Schauspieler und “Alf”-Synchronsprecher Tommi Piper (3.920 Suchanfragen, Platz 10), Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis (3.110 Suchanfragen, Platz 11) und die ehemalige “Germany’s Next Topmodel”-Kandidatin Gisele Oppermann (1.980 Suchanfragen, Platz 12). Letztere ist vor allem durch ihre weinerliche Art in Erinnerung geblieben.

Allerdings ist die alles natürlich rein spekulativ. “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” wird den Zuschauern sicher einige Überraschungen, Zoff und Kampfgeist der Kandidaten zeigen. In den nächsten zwei Wochen wird sich zeigen, wer tatsächlich im Kampf um die Dschungelkrone vorn liegen wird.

Wie ist die Cosmoty.de-Analyse zustande gekommen?

Mithilfe eines SEO-Tools wurden die durchschnittlichen Suchanfragen pro Monat für jeden Kandidaten und jede Kandidatin innerhalb der letzten 12 Monate analysiert. Dadurch sind die Ergebnisse belastbar und stabil gegenüber saisonalen Ausreißern.