Im Latex-Look – Helene Fischers erster Auftritt nach der Trennung!

Ausgerechnet in Florian Silbereisens ARD-Show „Schlager Champions“ hatte Helene Fischer ihren ersten Auftritt nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten.

Auf dem roten Teppich vor dem Berliner Velodrom zeigte sich Florian Silbereisen den Fans und posierte dann für die Fotografen. Helene Fischer kam danach allein. Sie brachte die Stimmung zum Kochen und posierte in einer hautengen Hose im Latex-Look. Helene widmete sich dann ausgiebig ihren Fans, nahm ein Bad in der Menge, knipste viele Selfies, schrieb Autogramme und war sehr emotional. Manche ihrer Fans weinten und auch Helene Fischer hatte feuchte Augen. Bei solch einem Auftritt waren die anderen Stars wie Heino, Maite Kelly, Andreas Gabalier, Matthias Reim und seine Ex Michelle fast nebensächlich.

Erst nach 23 Uhr erlebten dann die Fernsehzuschauer den gemeinsamen Auftritt von Florian Silbereisen und Helene Fischer. Mit den Worten „Sie bleibt auch meine ganz persönliche Lieblingssängerin“ moderierte Florian seine Ex-Freundin an. Drei Preis-Trophäen erhielt Helene in der Sendung und performte mehere Songs, umringt von vielen Tänzern. Ihren angeblichen neuen Freund Thomas sah man nicht.

Auf die Frage wie es ihr geht sagte Helene emotional: „Die letzten Monate waren natürlich turbulent, du wirst es besser wissen. Aber es ist schön, bei dir zu sein, hier in der Show.“ Helene Fischer kämpfe mit den Tränen, auch Florian war ergriffen. Das Ex-Paar war überaus sanft miteinander, umarmte sich und sorgte für märchenhafte, unvergessliche TV-Momente.