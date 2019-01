Michael Ammers Modelnacht – Hat Sarah Joelle Jahnel einen neuen Freund?

Zur „FashionTV Modelnacht“ hatte Partykönig Michael Ammer in den Berliner Pearl Club eingeladen. Der Partymacher posierte erst mit seiner Freundin, dann nahm er beherzt TV-Sternchen Sarah Joelle Jahnel („DSDS“) in seinem Arm und packte ihr im Blitzlichtgewitter beherzt an den Po. Sarah Joelle zeigte sich auch mit Freundin Micaela Schäfer und Youtube-Star Katja Krasavice in Feierlaune. Aber noch einer war da. Ihr neuer Freund?

Im Interview verriet uns Sarah Joelle, dass sie derzeit verliebt sei: „Sagen wir mal so, ich bin heute in männlicher Begleitung hier… Ich würde mal sagen nach meiner hässlichen viereinhalb Jahre On- und Off-Beziehung, die ich endlich hinter mich bringen konnte, hat mein Herz wieder angeschlagen.“

Sarah Joelle verriet auch, dass sie sich ein Leben als Hausfrau und Mutter vorstellen könnte. Sarah: „Ich würde sogar behaupten, ich bin eine ganz gute Hausfrau. Es gibt drei Dinge die ich in meinem Leben richtig, richtig gut kann. Dabei gehört vielleicht nicht Aufräumen aber Kochen definitiv dazu. Ich mache das gerne.“

Endlich bekamen wir dann den jungen Mann zu Gesicht. Er heißt Dominik und für ihn und Sarah ließ Michael Ammer die Sektkorken knallen, alle prosteten sich zu. Im Interview druckste der Österreicher allerdings ein wenig herum und sagte er sei: „Der Begleiter! Das lässt relativ viel Spielraum offen.“