BZ Kulturpreis 2019 – Paula Beer total gerührt!

Promi-Auflauf in der Berliner Volksbühne! Bei BZ Kulturpreis zeigten sich viele illustre Gäste wie Tom Wlaschiha, Gedeon Burkhard mit Mama, Anouschka Renzi, Dr. Motte, Claus Theo Gärtner, Daniel Völz, Schlager-Urgestein Bernhard Brink, Frank Zander, Barbara Schöne und Hans Werner Olm sowie die Preisträger des BZ Kulturpreises wie die Beatsteaks, Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, Volksschauspieler Walter Plathe, Regisseur Andreas Dresen und Schauspielerin Paula Beer.

Paula Beer macht gerade mit der ZDF-Serie „Bad Banks“ und dem Oscar-Anwärter „Werk ohne Autor“ von sich reden. Die 23-Jährige ist ein absoluter Shootingstar der Branche und erklärte uns im Interview über die Auszeichnung: „Ich kann das noch gar nicht so ganz in Worte fassen, weil es mich immer noch überrascht und sehr berührt und ehrt, dass ich mit 23 jetzt hier schon so dabei sein darf. Ich bin sehr geschmeichelt und verlegen.“

Was für sie die Schauspielerei bedeutet? Paula Beer: „Es ist so ein Mysterium, dass ich so selber gar nicht genau verstehe. Was macht Spielen aus? Und wie funktioniert es letztendlich, dass ich mich und meine Welt verlasse und mich auf so eine Figur einlasse und was spielt alles mit rein, dass man da Hindernisse hat? Wie kann man es schaffen, dass man für diesen Moment jemand anders ist? Viele Fragen auf die ich noch lange keine Antworten habe.“