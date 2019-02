Skandalschlagzeilen – Andreas Gabalier reagiert im Interview!

Die Verleihung des Münchner Karl-Valentin-Ordens an Andreas Gabalier sorgte im Vorfeld in den letzten Tagen für viele Schlagzeilen. Beim Semperopernball in Dresden sprach der Volks-Rock’n-Roller dazu. Verschiedene Kritiker werfen ihm Frauenfeindlichkeit, Homophobie und eine zu konservative Gesinnung vor. Gabalier posierte in Lederhosen und heizte dem Publikum beim Mitternachtskonzert ein. Die Kritik nimmt er eher gelassen, wie er im Interview mit TIKonline.de erklärte.