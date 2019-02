Sylvie Meis – Ballkleid an, Brust raus!

Beim Sempernopernball glänzte Sylvie Meis („Let’s Dance“) nicht nur als Moderatorin an der Seite von Roland Kaiser der rauschenden Ballnacht. Sie hatte auch optisch einiges zu bieten. Die 40-Jährige feiert in diesem Jahr in dem Kinofilm „Misfit“ ihre große Premiere in einem Spielfilm. Die Ex-Frau von Fußball-Star Rafael van der Vaart ist auch in der Liebe wieder glücklich. Ihr neuer Freund heißt Bart Willemsen und ist zufällig der Produzent des Films. Dem Publikum in Dresden und vielen Fernsehzuschauern hat Sylvies erster großer Auftritt im Jahr 2019 jedenfalls gefallen. Freuen wir uns auf mehr!