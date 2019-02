Berlinale „Place to B“-Party – Elyas M‘Barek über die Traumfrau, Larissa Marolt über Sex!

Zur legendären „Place to B“-Party kamen jede Menge VIPs ins Restaurant Borchardt auf den „Space Carpet“. Unter dem Motto „Night in Space“ zeigten sich Prominente wie Simone und Sophia Thomalla (zeigten sich erstmals nach dem Tod von Rudi Assauer gemeinsam), Andrea Sawatzki und Ehemann Christian Berkel, Elyas M‘ Barek, Veronica Ferres, Maria Furtwängler, Larissa Marolt, Sonja Kirchberger, Franziska Knuppe mit Ehemann Christian, Verona Pooth, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, Sila Sahin mit kugelrundem Babybauch, Franziska Weisz mit „Star Wars“-Schuhen und FDP-Chef Christian Lindner in Turnschuhen mit Freundin Franca Lehfeldt.

Diese Berlinale-Party ist Kult. Doch wie wild wird tatsächlich gefeiert? Und wie stehts da mit Sex, Drugs und Rock’n‘Roll?

Larissa Marolt: „Sex bestimmt! Keine Ahnung. Ich rede nicht von mir… Es sind am Ende des Tages ja normale Menschen. Das darf man ja nicht vergessen. Nur weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist, heißt das ja nicht, dass du privat anders lebst….“

Franziska Weisz: „Es reicht immer für gute Kopfschmerzen am nächsten Morgen!“

Sonja Kirchberger: „Es kommen die richtigen Leute zusammen. Eine Mischung von guten Gesprächen, Tanzen, gute Musik… Es ist die besten Party des Jahres.“

Elyas M’Barek über die Traumfrau, die sein Herz erobern könnte: „Ich wollte gerade einen Witz machen und wollte sagen, sie muss gut kochen. Aber ich koche lieber gerne für Frauen. Sie muss einen guten Humor haben! Wenn jemand lachen, kann ist er ein guter Mensch.“