„Cinema For Peace“ – Gerhard Schröder küsst seine Frau, Bob Geldof und Catherine Deneuve plädieren für Frieden!

Die weltweit 25. „Cinema For Peace“-Gala sorgte für einen großen Star-Auflauf im Berliner Westhafen. Es kamen Promis wie Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder und Ehefrau Kim So-Yeon, Nastassja Kinski, Bob Geldof, Jan Josef Liefers und Anna Loos, Ulrike Folkerts, Barbara Meier und ihr Verlobter, FDP-Chef Christian Lindner und seine Freundin Franca, Jimi Blue Ochsenknecht, Katja Riemann, der ehemalige Katalanenpräsident Carles Puigdemont, Polens Ex-Präsident Lech Walesa und der weltberühmte Künstler Ai Weiwei.

Auf der Bühne führte Catherine Deneuve mit Bob Geldof durch den Abend. Weitere Prominente ehrten zahlreiche Filme mit Friedensbotschaft. Schauspielerin Ulrike Folkerts übergab den Preis an Julie Cohen, Produzentin des Kino-Dokumentarfilms „RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit“ über die US-Frauenrechtlerin Ruth Bader Ginsburg.

Wir fragten bei den VIPs nach: Was kann ein jeder für den Frieden tun?

Katja Riemann: „Ich glaube Ihre Frage impliziert bereits die Antwort. Wenn Sie aus Ihrer Frage statt eines Fragezeichens einen Punkt hinten setzen, dann ist das bereits die Antwort! Oder?“

Christian Lindner: „Es fängt in der Familie im Freundeskreis, am Arbeitsplatz mit der Toleranz gegenüber anderen an. Das ist das erste was wir machen können insgesamt für ein besseres Karma zu sorgen. Und das ist nicht nur der Weltfrieden sondern ein netteres Miteinander.“

Ai Weiwei: „Frieden ist für uns. Es ist unser Frieden. Jeder von uns muss daran mitarbeiten… Wir müssen uns selbst schützen, unsere Kinder, unseren globalen Planeten. Das ist sehr wichtig.“

Gerhard Schröder erschien etwas gestresst an der Seite seiner Frau und Oscar-Preisträger Arthur Cohn. Für Fotos wurde schön posiert, nur ungeschickter Weise trat Schröder seiner frisch angetrauten Ehefrau kräftig aufs Kleid! Auf die Frage, was man für den Frieden tun kann, antwortete er nur: „Sich engagieren natürlich! was sonst?“ Später während der Gala wurde die Stimmung besser. Dann küsste Schröder seine Frau sogar – und sie auch ihn.

Die Preisträger der „Cinema For Peace Gala 2019“ im Überblick:

Kategorie: Wertvollster Film

Gewinner: Capernaum von Nadine Labeki

Laudatoren: Sir Bob Geldof und Schauspielerin Catherine Deneuve

Kategorie: Women‘s Empowerment Film (erstmalig 2019!)

Gewinner: RBG von Julie Cohen

Laudatorin: Schauspielerin Ulrike Folkerts und Schauspielerin Nastassja Kinski

Kategorie: Dokumentarfilm

Gewinner: The Heart of Nuba von Kenneth Carlson und Dr. Tom Catena

Laudatoren: Bundeslandwirtschaftsministern Julia Kloeckner und Schauspieler Jan Josef Liefers

Kategorie: Justice

Gewinner: Two Catalonia‘s von Alvaro Longoria und Gerardo Olivares

Laudatoren: Veronika Nikulschina und Peter Verzilov, Politiker Carles Puigdemont

Kategorie: Politischer Film

Gewinner: Watergate von Charles Ferguson

Laudatoren: Verfasser der Pentagon Papers, Daniel Ellsberg, und Polens Ex-Präsident Lech Walesa

Kategorie: Green (erstmalig 2019!)

Gewinner: Elephant Queen von Mark Deeble und Victoria Stone

Laudatoren: Sebastian Copeland

Kategorie: Ehrenaward

Gewinner: Oscarpreisträger Arthur Cohn

Awardübergabe durch Oscarpreisträgerin Faye Dunaway, Altbundeskanzler Gerhard Schröder und Gattin Kim So-Yeon