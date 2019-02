„Bibi & Tina“-Star Lina Larissa Strahl über ihren Freund Tilman Pörzgen

Beim 99Fire-Films Award in Berlin waren diese beiden ein echter Hingucker! „Bibi & Tina“-Star Lina Larissa Strahl strahlte an der Seite ihres Freundes Tilman Pörzgen. Er ist ebenfalls erfolgreicher Jung-Schauspieler. Lina verriet uns im Interview, dass sie IHN erobert hat. Lina: „Warum sollten wir nicht auch den ersten Schritt machen? Warum sollten wir nicht für das Kämpfen, was wir wollen? Und das habe ich und von daher läuft es gut!“

Lina Larissa Strahl stand seit 2014 in mehreren „Bibi & Tina“-Filmen neben Lisa-Marie Koroll vor der Kamera. Außerdem sorgt sie als Sängerin mit mittlerweile drei eigenen Alben für Furore.