Karl Lagerfeld ist tot – „Ich bin perfekt für das, was ich mache. Das entspricht mir 100%.“

Trauer um Modezar Karl Lagerfeld! Im Alter von 85 Jahren ist der gebürtige Hamburger in Paris verstorben. Lagerfeld („Chanel“) war einer der bedeutendsten Modemacher und Künstler unserer Zeit. Wo er auftrat, wurde er umringt von Menschenmassen, nahm den Rummel um seine Person dabei stets gelassen. Sein Lieblingsgetränk der letzten Jahre: Cola-Light. Sein Lieblings-Model: Claudia Schiffer. Sein Lieblings-Tier: Katze Choupette.

In einem persönlichen Interview verriet uns der begnadete Geschichten-Erzähler einmal, dass er nie in Rente gehen würde. Lagerfeld: „Solange ich da Lust zu habe, das zu machen was ich mache, ich hasse den Ausdruck schon! … Ich bin nicht davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist, dass die Leute diese Rente als Perspektive und Ziel haben. Das finde ich, wenn Sie mich fragen, sehr mittelmäßig. Es sei denn die Leute sind krank oder sowas. Aber sonst mit dem Ziel zu leben, ich gehe jetzt in Rente, das tut mir ja irgendwie leid. Rente ist gut wenn sie Millionen haben, aber eine bescheidene Rente, da werden die sich zu Hause langweilen und alt werden und vorm Fernsehen einschlummern und zu viel essen und dann an irgendwelchen Komplikationen früh sterben, weil sie sich selber nicht mehr achten.“

Lagerfeld über seine Fans: „Das Einzige, was ich nicht so gerne habe, ist, wenn die Leute mich anfassen. Manchmal muss man denen sagen ‚bitte fassen Sie mich nicht an‘. Oder dass die einem in den Popo kneifen, wenn Sie ein Foto machen. Das gibt’s auch. Wissen Sie wer das am meisten macht? Die Japanerinnen!“

Über seine größten Talente sagte er: „Ich bin perfekt für das, was ich mache. Das entspricht mir 100%. Mode, Fotos und Bücher. Der Rest interessiert mich, aber nicht so wie diese drei Sachen.“