Matthias Schweighöfers Freundin – Ruby O. Fee in Interview über Liebe, Beruf und Familie!

Der „Club der jungen Wilden“ feierte im Berliner Q-Hotel eine wahrhaft elektrisierende Party. Mit dabei: Schauspielstars wie Ruby O. Fee („Polar“), Tim Oliver Schultz („Club der roten Bänder“), Xenia Seeberg, Zsá Zsá Inci Bürkle, Constantin von Jascheroff oder Model Gitta Saxx. Die VIPs durften ein Auto der Zukunft kennenlernen. So wurde im und um den selbstfahrenden, elektrischen „Smart vision EQ fortwo“ posiert und gestaunt.

Ruby O. Fee strahlte für die Kameras und versuchte sich zu vorgerückter Stunde mit ihrer Schauspielkollegin Zsá Zsá Inci Bürkle am DJ-Pult. An Rubys Hand blitze ein Glitzer-Ring. Erst vor wenigen Tagen wurde die Beziehung zu Matthias Schweighöfer durch einen gemeinsamen Party-Auftritt am Rande der Berlinale bestätigt. Im persönlichen Interview spricht Ruby (23) mit uns über die Liebe, ein mögliches Leben als Hausfrau und Mutter und ihren Traumberuf – die Schauspielerei.

Über ihren Beruf schwärmt Ruby O. Fee: „Ich liebe an diesem Beruf, dass man immer wieder neue Leute kennenlernen kann. Man hat immer neue Projekte. Obwohl man den gleichen Beruf spielt, ist immer was Neues dabei. Ich bin aufgewachsen indem ich sehr viel um die Welt gereist bin mit meiner Mama und ich habe halt immer voll viel gesehen. Es ist ein bisschen so ein Ausgleich. Man lernt neue Leute kennen, man spielt neue Rollen, immer was anderes, immer was neues. Man lernt so viele Sachen dazu berufsmäßig. Einmal spielt man jemanden der Cocktails macht oder eine Wahrsagerin, jemand der Tinkturen und Salben machen kann oder Auftragskiller. Es ist sehr spannend. Ich liebe diesen Beruf!“

Was eine glückliche Liebe ausmacht? Ruby: „Ich glaube viel Positivität und dass man verhandeln kann in einer Beziehung und viel reden kann und ehrlich ist miteinander. Und dann kann die Liebe kommen und man ist glücklich!“

Auf die Frage, ob sie sich auch ein Leben als Hausfrau und Mutter vorstellen könnte erklärt sie: „Ja natürlich! Irgendwann. Ich weiß nicht. Ich finde Schauspielerei ist ein extrem toller Beruf… Ich bin sehr gespannt auf die nächsten zehn Jahre und was da auf mich zukommt. Ich hoffe ich kann noch viele tolle Projekte machen.“

Ihren Freund Matthias Schweighöfer hatte Ruby an diesem Abend leider nicht mit dabei. Wir freuen uns aber schon auf den nächsten gemeinsamen Auftritt.