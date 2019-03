Genießen statt saufen – Jimi Blue Ochsenknechts Weinprobe!

In das Berliner Restaurant „heimlichTreu“ hatte Jimi Blue Ochsenknecht zur Weinprobe eingeladen. Der Schauspieler und Sänger strahlte an der Seite seine Mutter Natascha, seiner Schwester Cheyenne und seines Halbbruders Rocco Stark. Im Blitzlichtgewitter der vielen Fotografen stellte Jimi seine zwei eigenen Weine vor. Im letzten Jahr war Jimi Blue bei verschiedenen Weingütern, half bei der Traubenlese und Produktion seiner eigenen Weine. Herausgekommen sind zwei Weine. Ein Rosé und ein Weißwein.

Jimi Blue erklärt: „Ich durfte mit entscheiden, ich wollte auch mit entscheiden, das war mir ganz wichtig. Was das für eine Flasche ist und was das für Geschmäcker sind, wie der Name des Weines ist und was das für ein Etikett ist, was für Rebsorten reinkommen. Es ist ja ein Cuvée aus drei verschiedenen Rebsorten.“

Jimis Stiefbruder Rocco Stark verzichtet übrigens seit fast einem Jahr komplett auf Alkohol. Und auch Mutter Natascha ist derzeit nicht trinkfest. Sie sagt nach den ersten Schlucken: „Ich habe schon so das Gefühl es steigt langsam, weil ich so eine Stoffwechseldiät mache und auf Zucker verzichte und keinen Alkohol trinke. Dann merkt man das schon so langsam. Man hat das Gefühl die Augen gehen so in die andere Richtung.“

Und wenn man mal einen zu viel getrunken hat? Was hilft am nächsten Tag? Jimi Blue: „Einfach gut und gesund Essen am nächsten Tag. Vielleicht wenn man dann Mittag isst noch mal so ein Konter-Bierchen oder Konter-Wein, dann kann man es ein bisschen abschließen. Aber ansonsten viel schlafen und viel Wasser trinken am nächsten Tag.“

Eine schrecklich nette Familie: Mama Natascha Ochsenknecht, Sohn Jimi Blue, Halbbruder Rocco Stark und Schwester Cheyenne.