Silbermond sind zurück – Mit Baby auf Tour?

Freudiges Wiedersehen auf den roten Teppich. Silbermond („Krieger des Lichts“) sind zurück und das freut sicher sehr viele Fans in ganz Deutschland! Die Band um Sängerin Stefanie Kloß erschien beim Musikautorenpreis 2019 in Berlin. Vor fast genau einem Jahr bekam Stefanie ihr erstes Baby. Der Vater ist ihr Lebensgefährte und Band-Gitarrist Thomas Stolle. Sehr persönlich sprach Stefanie mit uns über das Mamasein, das „Band-Baby“ und wie es mit Silbermond weiter geht. Stefanie verriet: „Für uns alle auch in der Band spannend würde ich sagen! Es ist toll. Eine große Herausforderung. Aber es gibt da so viel zu entdecken jeden Tag wieder neu es ist schön… So abhängen bis 23 Uhr im Proberaum ist jetzt nicht mehr ganz so. Man steht dafür ein Ticken eher auf. Aber es ist auch okay!“

Die Silbermond-Comeback-Clubtour im April ist ausverkauft – und das Baby kommt mit. Stefanie: „Ich bin ja nicht die erste Sängerin die ein Kind kriegt – vielleicht doch?! Na klar kommt er mit, ist mit dabei und wir freuen uns. Wir sind endlich wieder unterwegs und da hat man auch Bock drauf. Es hat auch wieder gekribbelt in den Fingern. Wir gucken erstmal in den kleinen Clubs wir fangen erstmal smart an und gucken mal, ob wir es noch können und dann geht es auf die großen Open Air Bühnen.“

Über den schönsten Silbermond-Moment sagte sie: „Wir sind eine Band seit wir 14 sind. Da gab es so einige Momente. Ich fand damals unseren ersten gemeinsamen Auftritt toll, da waren wir ein Geburtstagsgeschenk in einer Waldhütte. Da waren drei Leute und wir waren mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne standen. Das war toll. Ich finde es schön sich zurückzubesinnen, wie alles angefangen hat und da gab es einfach tolle Momente. Im Hier und Jetzt zu sein ist auch schön.“