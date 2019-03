„Ich habe gute Gene!“ – Terence Hill wird 80 – Promis gratulieren!

An der Seite von Bud Spencer wurde er zur Film-Legende. Heute wird Terence Hill 80 Jahre alt. Noch im letzten Sommer trafen wir den Schauspieler in Berlin als er seinen Film „Mein Name ist Somebody“ vorstellte. Terence Hill, der mit bürgerlichem Namen Mario Girotti heißt, wurde am 29. März 1939 in Venedig geboren. Als Sohn einer Dresdnerin und eines Italieners hatte er dann seine ersten Lebensjahre in Deutschland verbracht.

Und so erklärte er im Interview auf deutsch, wie er sich fit hält: „Ich habe gute Gene. Mein Vater war genauso. Wenn ich mit Bud Spencer zusammen gegessen habe und er für uns gekocht hat, hat er immer gesagt ‚du isst mehr als ich und ich werde dick‘.“

Wir haben uns in den letzten Tagen bei verschiedenen VIPs umgehört. Was diese wohl mit Terence Hill verbinden und was sie ihm zum 80. Geburstag wünschen?

Veronica Ferres schwärmt: „Wahnsinnig schöne blaue Augen, er spricht gut deutsch. Es wäre ein Traum mit dem auch mal zu drehen.“

Was Patrick Mölleken mit ihm verbindet? Patrick: „Viele lustige Haudrauf-Filme natürlich! Es ist halt ein Schauspielidol, ein großartiger Schauspieler. Aber noch sehr fit unterwegs. Also wenn man das so sieht, was er noch alles macht, er war ja kürzlich noch in Berlin… Von daher ist das super!“

Annemarie Eilfeld wünscht ihm: „Alles Gute, viel Gesundheit vor allem! Und vielleicht schafft er es ja noch einmal den ein oder anderen Gastauftritt in einem Film oder in einer Serie für uns hinzulegen.“

Rebecca Immanuel beschreibt Terence so: „Den kernigen Mann der alten Sorte, seine strahlend blauen Augen und seine blonden Wuschelhaare und diesen spitzbübischen Charme, der doch alle Männer eint und wofür wir die Männer tatsächlich auch lieben.“

Sie wünscht ihm: „Dass er einen fabelhaften Lebensabend im Kreise seiner Liebsten genießen kann und sich freut über die Tage, die er noch hat!“