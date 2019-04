Lena Meyer-Landrut zeigt Bauch und plaudert – Über Schauspielpläne, Wunder und Liebe!

Zur Deutschlandpremiere des Animationsfilms „Willkommen im Wunder Park“ kamen jede Menge VIPs wie Lena Meyer-Landrut (posierte sexy bauchfrei!), Anna Maria Mühe, Ben Blümel (wurde vor einem Jahr Papa), Jan Sosniok, Roman Kniska oder Kim Gloss. Die Promis plauderten mit uns im Interview über die größten Wunder ihres Lebens. In dem Kinofilm entdeckt das phantasievolle Mädchen June (gesprochen von Lena Meyer-Landrut) mitten im Wald einen magischen Vergnügungspark – den Wunder Park! Dieser birgt viele Geheimnisse aber ist auch in Gefahr…

Lena Meyer-Landrut hat in dem Film wieder einmal eine Synchron-Rolle übernommen. Ob es sie demnächst wohl auch als Schauspielerin vor die Kamera zeiht? Lena erklärte uns: „Ja ich habe da schon Lust drauf. Ich muss nur sagen, dass, wenn ich das machen würde, ich mich auch ganz gut darauf vorbereiten würde. Und nicht einfach irgendwie einmal Schauspielern. Dann würde ich mich wirklich gerne intensiv damit befassen. Das braucht dann ein bisschen mehr Vorlauf und insofern mache ich das dann in Ruhe vielleicht einmal irgendwann.“

Ob Lena denn selbst auch an Wunder glaubt? Lena: „Es passieren jeden Tag ganz viele Wunder. Es ist ja immer im Auge des Betrachters… Ich finde dass man jeden Tag aufwacht ist schon ein großes Wunder und dass man Freude hat und gesund ist!“

Was sie sich für Wunder wünschen würde? Lena: „Ich bin eigentlich ganz gut im Moment. Es gibt immer so kleine Wunder die einen glücklich machen und fröhlich machen. Aber ich bin jetzt nicht so dass ich ein großes Wunder brauche sondern ich finde jeder Moment ist eigentlich ein Wunder.“

Zuletzt machte Lena mit der Trennung von ihrem Freund Max Schlagzeilen. In wenigen Tagen erscheint ihr neues Album „Only Love“. Was die Liebe für sie bedeutet? Lena: „Liebe findet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. Man kann das gar nicht so richtig eingrenzen. Es ist Selbstliebe, es ist romantische Liebe, es ist freundschaftliche Liebe, es ist ein so großes Spektrum. Liebe ist universell!“