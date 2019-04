Tim Lobinger über seinen Kampf gegen den Krebs, seine Familie und die Liebe!

Zu einer Party nach Ladenschluss hatte das Modelabel AlphaTauri ins noble Berliner KaDeWe geladen. Es kamen Promis wie Alexandra Neldel, Kostja Ullmann, Tim Lobinger, Julia Malik mit Freund , Ludwig Trepte oder Lisa Tomaschewsky.

Im Interview sprach Ex-Profisportler Tim Lobinger mit uns ausführlich über seine Krebs-Erkrankung, sein Leben und die Liebe. Er erklärte den Stand der Dinge: „Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe jetzt vor kurzem erst die Nachricht erhalten, dass zurzeit keine Krebszellen durch meinen Körper jagen. Logisch, das wird vielleicht nicht immer so bleiben, aber es kann für immer so bleiben. Insofern habe ich einen meiner entscheidenden Kämpfe erstmal gewonnen und bin sehr, sehr zufrieden.“

Was dem ehemaligen Stabhochspringer im Kampf gegen den Krebs geholfen hat? Tim: „Ich denke das Sportlerherz ist schon ganz entscheidend. Und natürlich ein familiäres Umfeld, das einen stützt. Ohne das funktioniert es nicht so eine schwere Zeit zu überstehen. Aber natürlich waren für mich Etappenziele tägliches Training und dann noch das Aufpäppeln zu Hause maßgeblich. Aber auch sehr gute Ärzte und in deren Hände habe ich mich auch zu 100 Prozent gelegt und habe ihnen alles anvertraut.“