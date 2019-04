„Der Fall Collini“ – Elyas M’Barek über Gesetzes-Konflikte!

Blitzlichtgewitter vor dem Berliner Zoo Palast! Zur Weltpremiere des Justiz-Krimis „Der Fall Collini“ posierten die Stars des Films Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara (kam mit Ehemann Sam Riley), Franco Nero, Jannis Niewöhner und Bestseller-Autos Ferdinand von Schirach für die Kameras. Ebenfalls gesichtet: Ilka Bessin und Samuel Koch.

Arm in Arm strahlte die Film-Crew für die Fotografen. Elyas M’Barek trug einen eleganten Anzug und ließ es sich nicht nehmen mit den Schauspielkollegen zu scherzen, sie zu umarmen und zu drücken. Thema des Abends war natürlich die Justiz. Im Interview sprachen die Stars über ihr Vertrauen in die deutsche Justitz und verrieten, ob sie selbst schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.

Elyas erzählte im Interview: „Ich muss gestehen, ich gehe ab und zu einmal bei Rot über die Ampel. Aber erzählen Sie es keinem!“ Das könnte Elyas beim nächsten Mal nicht nur 5 Euro kosten sondern sogar schlimmstenfalls Punkte in Flensburg und sogar ein Fahrverbot einbringen. Aber psssssst…