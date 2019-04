„Einfach machen, alles machen!“ – Trauer um Rallye-Legende Heidi Hetzer

Deutschland trauert um seine wohl dienstälteste und berühmteste Rennfahrerin. Laut Medienberichten ist Heidi Hetzer im Alter von 81 Jahren in Berlin verstorben. Die schnellste Lady der Hauptstadt war gerade von einer Reise aus Afrika zurückgekehrt. Autos waren ihr Leben. Sie konnte anpacken, schrauben und fahren wie eine Göttin. Mit einem Oldtimer war sie zuletzt auf Weltreise. Nun hat ihr Herz aufgehört zu schlagen.

Noch im Dezember 2017 trafen wir Heidi Hetzer gemeinsam mit Niki Lauda und ihrem Oldtimer am Potsdamer Platz vor. Beide Motorsport-Legenden posierten gemeinsam im Blitzlichtgewitter. Heidi Hetzer sprach mit uns über ihre bevorstehende Reise und wie sie sich fit hält. Sie sagte uns: „Einfach machen, alles machen! Alles was kommt! Wenn ich meinen Koffer trage, dann trage ich ihn wenn dann ein Mann daherkommt, dann sage ich, nee das ist jetzt gerade meine Morgengymnastik. Ich mache einfach das alles selbst und sitze nie herum, bin immer in Bewegung. Obwohl ich durch die Reise ruhiger geworden bin, das muss ich ehrlich sagen. Es hat ein Jahr gedauert und bis ich entschleunigt war, aber jetzt stört es mich überhaupt nicht mehr, wenn mich jemand überholt. Aber am Anfang da sterbe ich. Mich kann doch keiner überholen!“