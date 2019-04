Hannelore Elsner ist tot – „Ich möchte unendlich lange leben!“

Die Schauspielerin Hannelore Elsner ist am Sonntag überraschend im Alter von 76 Jahren verstorben. Diese Nachricht erreichte unsere Redaktion plötzlich und überraschend von Constantin Film.

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: „Hannelore Elsner hat die deutsche Kino- und Fernsehwelt geprägt wie keine andere. Der deutsche Film ist nun ärmer. Wir verneigen uns vor der Leistung dieser großen Schauspielerin. Wir verlieren eine Freundin. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihren Angehörigen.“

Doris Dörrie, Autorin und Regisseurin: „Für mich war Hannelore Elsner eine große Abenteuerin, die sich mit Neugier, Hingabe und Tapferkeit in jede Rolle und in ihr Leben gestürzt hat. Ich werde sie sehr vermissen.“

Hannelore Elsner war eine gefeierte Charakterdarstellerin und eine der letzten Schauspieldiven in der deutschen Filmlandschaft. Seit Jahrzehnten zog sie ein großes Publikum in ihren Bann. Gleichzeitig inspirierte sie Autoren und Regisseure immer wieder zu neuen Meisterwerken. Dabei ließ sie sich nie in eine bestimmte Richtung festlegen. Zuletzt war Hannelore Elsner im Kino in KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN zu sehen.

Im Laufe ihrer großartigen Karriere wurde Hannelore Elsner mit vielen Preisen und Auszeichnungen geehrt. Sie liebte den großen Auftritt, galt bei manchen als Diva – aber stets mit einem guten Herz.

Über ihr Erfolgsgeheimnis sagte sie TIKonline.de einmal: „Wenn man so lange dabei ist wie ich, dann kann es eigentlich keine Geheimnisse geben! Man muss halt fantasievoll sein, leidenschaftlich, professionell, interessant, gut oder immer besser!“

Ans Aufhören dachte sie nie. Elsner: „Ja Entschuldigung, dann kann ich ja gleich sterben oder was soll ich denn sein lassen? Meine Fantasie? Meine Visionen? Das kann ich doch nicht einfach sein lassen. Das lebt ja immer weiter. Es wird ja eigentlich immer besser, es wird immer verrückter, wird immer freier. Irgendwann ist es einem egal was die Leute sagen. Es wird eigentlich immer besser finde ich. Deswegen möchte ich auch unendlich lange leben, weil es immer besser wird. Das kann ich nur so euch sagen.“