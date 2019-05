25 Jahre „ARD Brisant“ – Alles zur Jubiläumswoche der TV-Sendung mit vielen Stars!

Königshäuser und Katastrophen, Showevents und Schicksale – „Brisant“ berichtet seit einem Vierteljahrhundert über aktuelle News im eigenen Stil, nah an den Menschen und unmittelbar an den Fakten. Ob die Trennung von Thomas und Thea Gottschalk, die Schwangerschaft von Herzogin Meghan oder die Oscar-Verleihung in Los Angeles: Das alles ist „Brisant“. Menschliche Schicksale, bewegende Tragödien, mitreißende Liebesgeschichten, beachtenswerte Heldentaten aus dem Alltag – „Brisant“ ist immer dicht an der Lebenswelt der Zuschauer. Mit Erfolg: Die Sendung lockt montags bis samstags bis zu 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten vor die TV-Geräte. Seit dem 3. Januar 1994 ist die Sendung eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft.

25 Jahre „Brisant“ ist ein Anlass, das Jubiläum entsprechend im Programm zu feiern. Redaktionsleiterin Annette Mugrauer freut sich: „Wir haben in der Jubiläumswoche viel vor! Es gibt besondere TV-Highlights und die BRISANT-Zuschauer können hinter die Kulissen blicken und erleben hautnah, wie eine Sendung entsteht. Unser Event-Tag hat einige spannende Überraschungen – schließlich wird man nur einmal 25.“

Die Zuschauer dürfen sich in dieser Woche auf besondere TV-Momente freuen: „Brisant“ widmet sich den „Helden des Alltags“. Es geht um Menschen, die Besonderes in ihrem Leben geleistet und ungewöhnliche Herausforderungen gemeistert haben. Sie erzählen ihre mutigen, nachdenklichen und berührenden Geschichten. Wie die 94-jährige Friedl Wittmann, die sich in ihrem hohen Alter jede Woche um die Bedürftigen der Münchner Tafel kümmert. Oder der freiwillige Feuerwehrmann Wolfram Höfler aus Bad Aibling, der bei dem schweren Zugunglück 2016 sofort vor Ort war und mit zwei Kollegen 71 Verletzte retten konnte. „Held des Alltags“ ist auch Christoph Rickels, der aus Eifersucht niedergeschlagen wurde, eine sechsfache Hirnblutung erlitt und im Koma lag. Doch er kämpfte sich zurück ins Leben und setzt sich heute mit seiner Initiative „First Togetherness“ für Gewaltprävention ein. Die Soulkids, verarbeiten ihre eigenen Erfahrungen mit dem Krebs: Ihr gemeinsames Ventil ist die Musik – sie texten, komponieren und musizieren gemeinsam. Für ihre Taten werden die „Helden des Alltags“ von prominenten Paten geehrt, u.a. von dem britischen Singer-Songwriter Tom Walker, Schauspielerin Michaela May, Boxer Axel Schulz und dem bayrischen Landesbischof Prof. Heinrich Bedford-Strohm.

Kamilla Senjo, Mareile Höppner und Susanne Klehn laden darüber hinaus zum „Promi-Picknick“ ein. Die Zuschauer dürfen sich auf unterhaltsame Gespräche mit prominenten Gästen, u.a. David Garrett, DJ Bobo, Verona Pooth und Natascha Ochsenknecht freuen. Abgeholt werden die Promis von einem New York City Yellow Cab. Damit geht´s stilecht zum Picknick ins Grüne. In entspannter Atmosphäre wird über unvergessene Erlebnisse, echte „Brisant“-Momente im Leben und das ein oder andere Geheimnis geplaudert.

Das Jubiläums-Motto lautet: „25 Jahre „Brisant“- Wir sind deins“ und das nimmt das Team wörtlich.

Ein Event-Tag mit Zuschauern, Prominenten und Ehrengästen am 11. Mai 2019 rundet die feierliche Woche beim MDR in Leipzig ab. Die Zuschauer konnten sich bewerben, um einen der exklusiven Plätze ergattern. Sie schauen hinter die Kulissen der Sendung – live und mittendrin beim MDR in Leipzig. Mareile Höppner und Kamilla Senjo erklären die Arbeit im Studio. Promi-Expertin Susanne Klehn zeigt im Schnitt, wie ihre Beiträge entstehen. Und in Maske und Kostüm wird erzählt, wieviel Zeit und Aufwand es kostet, bis eine Moderatorin studiofertig ist. Außerdem warten viele weitere Überraschungen und einige prominente Gäste auf die Gewinner.

Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi: „Seit 25 Jahren berichtet „Brisant“, was Deutschland und die Welt bewegt und ist damit zu einem Markenzeichen im Ersten geworden. Auch auf den digitalen Plattformen ist das Infotainment-Magazin längst angekommen. Der anhaltende Zuspruch des Publikums beweist, dass unterhaltsame Information, aktuell und seriös aufbereitet, sehr gut ankommt. In der Jubiläumswoche rücken die „Helden des Alltags“ in den Vordergrund, Menschen, die besonderes geleistet haben und die in der täglichen Informationsflut sonst kaum einen Platz finden.“

Foto(s): © ARD/Brisant