Baby-Alarm bei Prinz Harry und Meghan – Promis über das Royal Baby!

Jubel in England, es ist ein Junge! Das „Royal Baby“ von Prinz Harry und Herzogin Meghan wurde geboren und sorgt weltweit für Gesprächsstoff. Wir haben uns am Abend bei der Präsentation der Zwillingsherz-Modekollektion von Natascha Ochsenknecht umgehört. Mit uns sprachen VIPs wie Tina Ruland, Doreen Steinert, Verena Wriedt, Julian David, Cheyenne und Natascha Ochsenknecht.

Natascha Ochsenknecht: „It’s a boy congratulation! Es ist ein Junge, da habe ich mich auch sehr gefreut, passt auch zu den beiden irgendwie. Und ich denke sie werden das ganz toll meistern!“

Verena Wriedt: „Endlich ist der Junge da, die ganze Welt hat darauf gewartet. Offensichtlich hat sie ihn jetzt geboren, jetzt warten wir natürlich auf ein Foto. Hat er Krissel-Haare hat er rote Haare? Was weiß ich, schielt er oder sonst was? Egal, wir werden ihn alle lieben, weil wir haben so lange drauf gewartet und jetzt endlich ist er da!“

Cheyenne Ochsenknecht: „Ich gratuliere ihnen natürlich und das freut mich. Ich glaube es wird eine sehr schöne Bereicherung sein.“

Julian David: „Ich wünsche den beiden, also Meghan und Harry, dass sie ihr Kind Julian nennen das wäre sehr schön, toller Name… Ich wünsche Ihnen einfach viel Glück und dass sie vielleicht nicht einfach so einen kleinen Schreihals haben, dass sie auch mal die Nächte durchschlafen können. Aber es ist doch sehr schön, dass eine neue Generation wieder reinwächst und die Queen noch mal Oma geworden ist.“

Prinz Charles und seine Camilla werden übrigens die nächsten Tage nicht bei ihrem neuen Enkel sein können, sie sind nämlich ein paar Tage auf Deutschland-Besuch.