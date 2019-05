Keanu Reeves plaudert über „John Wick 3“ in Berlin!

Am 23. Mai 2019 startet „John Wick 3“ in den deutschen Kinos. Hauptdarsteller Keanu Reeves („Matrix“) und Regisseur Chad Stahelski waren jetzt schon in Berlin und beantworteten in einer Pressekonferenz im Hotel de Rome den Journalisten brav neugierige Fragen zum Film aber auch Privates. Keanu Reeves erschien mit Bart und langen Haaren und trug einen dunklen Anzug mit schwarzer Krawatte. In dem Actionstreifen spielt der 54-jährige erneut den Auftragskiller – Kampfszenen und Blutvergießen inklusive.