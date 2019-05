Niki Lauda ist tot – „Jede schlechte Erfahrung die man macht, gerade wenn es um Leben und Tod geht, stärkt einen natürlich für das weitere Leben.“

Trauer um Rennfahrerlegende Niki Lauda. Der gebürtige Wiener ist im Alter von 70 Jahren am Montag verstorben.

Noch im November 2017 trafen wir Niki Lauda in Berlin. Nach dem Blitzlichtgewitter der Fotografen schrieb Lauda viele Autogramme für seine Fans, zeigte sich hautnah, ließ Sefies knipsen. Lauda sprach dann mit uns in einem sehr persönlichen Interview über sein Leben, seine Gesundheit und die Liebe.

Die Folgen seines schrecklichen Renn-Unfalls 1976 auf dem Nürburgring habe er lange überwunden. Lauda erklärte: „…denn der ist schon so lange her, 76 habe ich Gott sei Dank voll überwunden, bin nachher noch zweimal Weltmeister geworden. Also wenn man so einen Unfall hat und man kann den voll verarbeiten, dann verfolgt er einen nicht. Im Gegenteil. Dann ist es erledigt.“

Außerdem erklärte er: „Jede schlechte Erfahrung die man macht, gerade wenn es um Leben und Tod geht, stärkt einen natürlich für das weitere Leben.“

Was der Ex-Rennfahrer für seine Gesundheit und Fitness tut, formulierte er so: „Sportlich zu leben, nichts trinken, Sport zu machen und einfach fit zu bleiben. Sich nicht überdrehen oder einen unnötigen Stress kriegen. Das ist wichtig. Es ist wichtig immer die Balance zu finden.“