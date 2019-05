Green Award 2019 – Nico Rosbergs neues Leben nach der Formel 1!

Großer Promi-Andrang zum Green Award 2019, der größten grünen Auszeichnung der Welt! Am ehemaligen Flughafen Tempelhof zeigte sich Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg mit Ehefrau Vivian, Norwegens Kronprinz Haakon, Verkehrsminister Andreas Scheuer erstmals mit seiner neuen Freundin Julia Reuss, Til Schweiger, Veronica Ferres, Florian David Fitz, Regina Halmich, Axel Schulz mit Britta Steffen, Xenia Seeberg (mit gebrochenem Fuß), Natalia Avelon, The BossHoss oder Dagmar Siegel mit Tochter Alana.

Im Interview verrieten uns die Stars, wie grün sie selbst leben.

Til Schweiger erklärte: „Ich fliege zwar noch, aber ich habe alle Plastikflaschen verbannt aus meinen Haushalten. Es gibt nur noch Glasflaschen. Plastiktüten haben wir auch verbannt. Müll wird getrennt!“

Florian David Fitz: „So richtig grün lebe ich natürlich nicht. Dazu fliege ich viel zu viel. Aber zumindest kann man was tun und man kann in Projekte investieren und sich ein bisschen davon freikaufen… Man soll es eher vermeiden. Ich sollte mehr Zug fahren tatsächlich. Aber im Kleinen kann ich relativ viel machen. Ich kann in der Stadt wunderbar Fahrrad fahren, ich kann das Leitungswasser trinken in den meisten deutschen Städten, ich kann Ökostrom zu Hause beziehen, ist jetzt nicht so wahnwitzig viel teurer. Ich kann wenig Fleisch essen. Es sind alles so Kleinigkeiten, die helfen.“

Der Ex-Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg zeigte sich sehr verliebt mit Ehefrau Vivian. Die beiden haben ein gemeinsames Kind. Rosberg hat nach dem Abschied aus der Formel 1 das Greentech Festival gegründet. Ob ihn ein Comeback auf die Rennstrecke reizen würde? Nico: „Nee, nee, nee! Das ist vorbei! Nix mehr!“ Vivian: „Ich bin froh natürlich! Es ist sehr schön und ich finde es auch so schön, wie leidenschaftlich sich Nico jetzt hierfür einsetzt und das alles macht. Es ist wirklich unglaublich!“