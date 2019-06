Cosima Auermann als Spontan-Tätowiererin – Schweighöfer-Freundin Ruby O. Fee zeigt Haut!

Zum „Berliner Salon by Daimler“ im Club „Spindler & Klatt” waren Prominente eingeladen, elektrische Fahrzeuge zu bestaunen und unter dem Motto „DAIMLER WECARE – Gemeinsam mehr bewegen“ zu feiern. Bei 35 Grad zeigte Matthias Schweighöfers Freundin Ruby O. Fee mit Kollegin Zsa Zsa Inci Bürkle sehr viel Haut, Claudia Eisinger stieg barfuß in einen Brunnen, die Kultblogger Dandy Diary, Timur Bartelt busselte mit seiner Freundin und Nadja Auermanns Tochter Cosima „Coco“ Auermann posierte mit ihrem Vater. Schauspieler Constantin von Jascheroff kam mit Papa Mario.

Cosima Auermann tritt als Model bereits in die berühmten Fußstapfen ihrer Mama. Die 21-jährige zeigte sich von ihrer spontanen Seite, fuhr eine Runde in einem Elektro-Mercedes und tätowierte einen Partygast, angeleitet von einen Profi-Tätowierer. Sowas gibt’s wohl nur im Partyleben von Berlin! Das Motiv: Ein Sektglas. Ob Cosima jetzt auch Lust auf ein Tattoo hat? „Für mich selber jetzt nicht. Ich habe Ohrringe das reicht!“ lachte die hübsche Blonde.

Die Promis plauderten mit uns auch über die Sommerhitze dieser Tage. Ist der Klimawandel etwas schon da? Ruby O. Fee sagte uns: „Na ja es ist ja schon ein bisschen komisch. Das Wetter ist ganz anders. Ich war jetzt auch in L.A., da hat es die ganze Zeit geregnet wo alle sich auch so dachten, was ist das? Es ist natürlich ein bisschen verunsichernd.“

Constantin von Jascheroff und sein Vater Mario standen uns in einem sehr persönlichen Vater-Sohn-Interview Rede und Antwort. Mario ist seit 30 Jahren die deutsche Stimme von Micky Maus. Er sagte uns als Micky: „Ich bin heute mit dem tollsten Sohn der Welt in Berlin unterwegs! Hallo Leute!“

Das ganze sehr unterhaltsame Vater-Sohn-Interview gibts hier: