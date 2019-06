Wie in alten Zeiten – Thomas Häßler und Christoph Daum auf dem Fußballplatz!

Freundschaftsspiel des FC Bundestag gegen den FC Diabetologie im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin! Um auf das Thema Diabetes aufmerksam zu machen kickten Politiker gegen Ex-Fußballprofis. Unter anderen mit dabei: Fußballweltmeister Thomas Häßler, Kult-Trainer Christoph Daum und der ehemalige Profiturner und heutige Politiker Eberhard Gienger. Die Promis plauderten über das Thema Diabetes, eine gesund Lebensweise und Vorsorge. Das Thema des Tages war jedoch ein anderes…

Es war kein leichter Tag für Thomas „Icke“ Häßler – denn gerade gibt es große Schlagzeilen um ihn und einen kleinen Verein. Der Weltmeister von 1990 musste gerade trotz Aufstieg bei dem Sechstligisten (!) Berlin United seinen Trainerjob an den Nagel hängen. Thomas Häßler erklärte im Interview seine Gefühlslage: „In drei Jahren bin ich zweimal aufgestiegen und ich kann mir in dem Sinne auch nichts vorwerfen lassen, warum und wieso da jetzt die Entscheidung so gefallen ist. Aber ich denke mal das nimmt so langsam einen Trend an. In der Bundesliga werden Trainer gefeuert die erfolgreich sind und hier jetzt im Amateurbereich. Wie gesagt ich bin jemand, der gerne auf dem Fußballplatz steht und das ist das einzige, was ich gerne möchte.“

Unter Trainer Christoph Daum feierte Häßler einst große Erfolge, unter anderem beim 1. FC Köln. Über Daum verriet uns Häßler: „Ich habe viele Trainer kennengelernt. Aber er ist glaube ich, kann man ohne weiteres sagen, der größte Motivator gewesen, den ich als Trainer hatte!“

Christoph Daum kann mit der Situation von Häßler mitfühlen. Er sagte uns: „Im Trainerleben ist es so – eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Er hat sehr gute Erfolge mit seiner Mannschaft erzielt, ist zwei Mal aufgestiegen und irgendwann sind eben auch Leute in Vorstandspositionen die sagen, jetzt wollen wir mal etwas anderes haben. Das gehört im Fußballleben mit dazu. Thomas hat tolle Arbeit hier geleistet und die nächste Aufgabe wartet wieder auf ihn. Aber in der Situation, wenn du erstmal hörst, jetzt ist Schluss, das kann jeder nachvollziehen. Da ist man niederschlagen und enttäuscht. Aber das wird sich in den nächsten Tagen wieder ändern, weil die Fußballtrainerzukunft liegt noch vor ihm.“

Beim Kicken für den guten Zweck bei über 30 Grad im Schatten mühten sich die Spieler ganz schön ab. Eine kurze Verschnaufpause gab es, als ein Fuchs das Spielfeld säumte! Als er wieder verschwunden war purzelten die Tore. Allerdings nicht für die Ex-Profis sondern für die Politiker. Endstand 3:0.