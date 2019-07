VIPs beim Lunch – Toni Garrn bald Hausfrau und Mutter?

Zu einem „Future-Lunch“ hatte man vor allem starke Frauen ins Hotel Zoo Berlin eingeladen um bei Häppchen und Drinks zum Thema Nachhaltigkeit und Zukunft zu plaudern. Mit dabei: Collien Ulmen-Fernandes, Milka Loff Fernandes, Kostja Ullmann, Sängerin und Schauspielerin Janelle Monáe und Top-Model Toni Garrn.

Die gebürtige Hamburgerin jettet das ganze Jahr durch die Welt. Was denkt Toni Garrn über Nachhaltigkeit? Toni: „Es ist nicht so einfach für mich sehr nachhaltig zu sein, leider, weil mein Job beinhaltet dass ich jede Woche fliegen muss. Ich tue was ich kann wenn ich reise. Eine Wasserflasche immer dabei, die ich wasche, wenn ich unterwegs bin. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich freue mich darauf, wenn ich irgendwo sesshaft werde…“

Ob sich Toni Garrn (derzeit angeblich wieder in festen Händen) ein Leben als Hausfrau und Mutter vorstellen könnte? Toni: „Auf alle Fälle! Auf alle Fälle. Ich freue mich riesig darauf mal einen Kleiderschrank zu haben, eine Waschmaschine und eine Spülmaschine. Ein Traum!“

Gemeinsam posierten Toni Garrn mit Hollywoodstar Janelle Monáe für die Kameras. Janelle Monáe verriet im Interview, wie sie sich eine gute Zukunft vorstellt: „Es beginnt damit, dass wir einander besser zuhören, um einander wirklich zu verstehen. Mit dem Verstehen kommt Empathie. Und mit der Empathie kommt die Liebe. Es ist wichtig, dass man füreinander da ist und sich umeinander kümmert. Die Frage ist ob wir uns verantwortlich fühlen für die Menschen die nicht so privilegiert sind wie wir. Das würde eine schöne Zukunft ausmachen.“