RED Party – Mariella Ahrens zeigt neuen Freund und 55.000€ für den guten Zweck

Champagner, Trüffel und Promis in Rot! Am Berliner Wannsee wurde am Sonntag die RED Party gefeiert und Stars wie Schauspielerin Mariella Ahrens, Prinz Eduard von Anhalt, Sängerin Ireen Sheer und Boxer Marco Huck feierten für den guten Zweck. Eingeladen hatte der Unternehmer Christian Gérôme (Allgemeine Immobilien-Börse). Und man tat auch Gutes: Eine dicke Spende über 55.000 Euro wurde für die Stiftung von Auma Obama gesammelt. Die Schwester des ehemaligen Präsidenten der USA Barack Obama war selbstverständlich auch mit dabei und warb dafür Kindern in Not zu helfen.

Küsschen und Zärtlichkeiten sah man zwischen Mariella Ahrens und einem attraktiven Mann. Ihr neuer Freund? Auf die Frage, wie verliebt sie derzeit sei, sagte sie im Interview: „Ja, ich habe ja schon die Farbe an. Mir geht es auf jeden Fall super, super gut!“ Mehr wollte sie nicht verraten, nur, dass sie den Sommer genießt: „Ich bin viel verreist und bin gerade erst aus dem Familienurlaub zurückgekommen und jetzt ein bisschen in Berlin und dann bin ich noch mal weg.“