Götz George Preis 2019 – Margit Carstensen geehrt!

Zum zweiten Mal wurde in Berlin der Götz George Preis verliehen. Auf dem roten Teppich der Astor Film Lounge zeigten sich Prominente wie Katja Flint, Nico Hofmann, Claudia Michaelsen, Muriel Baumeister, Jürgen Vogel, Leander Haußmann, Gitta Schweighöfer, Gudrun Landgrebe oder Klaus J. Behrendt.

Im Blitzlichtgewitter zeigten sich Marika und Tanja George. Die Ehefrau und die Tochter führen mit der Götz George Stiftung das Erbe des berühmten Schauspielers fort. Mit dem Preis zeichnen sie nach dem Wunsch von Götz George vor allem ältere Schauspieler aus. Marika George erklärt: „Mein Mann wollte das ältere Schauspieler, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, einfach eine Ehrung bekommen sollen. Mein Mann war immer sehr sozial eingestellt, wie seine Familie überhaupt. Er war immer sehr verwundert, dass so viele ältere Schauspieler keine Engagement mehr haben, so wenig zu tun haben.“

Schauspielerin Margit Carstensen (bekannt vor allem durch ihre Rollen bei Rainer Werner Fassbinder) wurde mit dem diesjährigen Preis ausgezeichnet. Regisseur Leander Haußmann verriet über sie: „Dass sie eine außergewöhnliche Schauspielerin ist, die ein Star eigentlich ist und überhaupt gar kein Interesse hat ein Star zu sein. Das ist so selten. Und deswegen übersieht man solche Menschen oft, solche Schauspieler, solche Größen. Dafür ist der Preis da, darauf aufmerksam zu machen!“

Beim Schlussbild posierten die prominente Kollegen mit Margit Carstensen. Die Preisträgerin selbst zeigte sich gerührt und sagte: „Ich bin sprachlos ich weiß nicht was man sagen könnte ich glaube ich ertrage das nicht. Das ist viel zu viel für mich… Also ich versuche wieder auf die Beine zu kommen. Aber es dauert lange es dauert jetzt schon 5 Jahre.“