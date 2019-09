Diskus-Riese Robert Harting jetzt Zweifach-Papa!

Am 30. Mai 2019 veränderte sich ihr Leben komplett. Robert und Julia Harting (beide als Diskuswerfer berühmt) wurden Eltern von Zwillingen. Der kleine Junge und das Mädchen sind wohlauf. Bei einem Event in der Berliner Mercedes-Welt stand uns Sport-Star Robert Harting Rede und Antwort. Er plauderte mit uns ausgiebig und exklusiv über sein Baby-Glück, übers Windelnwechseln und die Lebensveränderung. Robert: „Als Zwillings-Daddy bist du gleich dabei. Also gleich die Windel, gleich Gerüche, gleich Organisation und Steuerung! Das ist ein ziemlicher Vorteil…“