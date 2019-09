Sophia Thomalla – Führerschein-Beichte!

Sehr sexy und bauchfrei zeigte sich Sophia Thomalla kürzlich bei einem Event bei Mercedes. Gelegenheit genug einmal übers Autofahren zu sprechen. Im Interview verriet sie, was sie im Straßenverkehr schon so alles angestellt hat – und das hört sich heftig an, ist aber nach eigenen Angeben schön lange her. Sophia: „Zu schnell gefahren, immer wieder. Der Führerschein ist weg gewesen die ganze Zeit, da habe ich schon viele Sachen hinter mir… Ich muss sagen ich war früher wesentlich gestresster. Also früher war ich wahnsinnig ungeduldig. Wenn da einer schon bei Grün nicht sofort losgefahren ist, dann habe ich schon die Krise gekriegt. Mittlerweile muss ich sagen, ich bin jetzt 30, bin ich entspannter. Es bringt mich nichts mehr aus der Ruhe. Der ein oder andere Mittelfinger ist immer noch mal zu sehen.“