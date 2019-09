Orlando Bloom und Cara Delevigne in Berlin – Was sie über die Liebe denken!

Zur Deutschlandpremiere ihrer neuen Amazon-Serie „Carnival Row“ kamen die Hollywoodstars Orlando Bloom und Cara Delevigne in die Hauptstadt. Nach ein paar Autogrammen für die Fans posierten die beiden Arm in Arm für die Kameras. Cara zeigte sich in einem hautengen Paillettenkleid, Orlando im dunklen Anzug. In der Serie spielen sie ein ungewöhnliches Liebespaar. Sie ist eine Fee, er ein Mensch…

Was den beiden im wahren Leben in der Liebe wohl wichtig ist? Cara: „Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit, Liebe und Loyalität. Wichtig ist, dass man zueinander steht!“

Orlando Bloom hat vor kurzem seiner Freundin Katy Perry einen Heiratsantrag gemacht. Was sein Liebes-Rezept ist? Orlando verrät: „Miteinander kommunizieren. Vertrauen. Und natürlich auch Kompromisse schließen.“

In Berlin ist Orlando immer wieder gern verriet er: „Es regnet und wir alle haben Jetlag. Für uns fühlt sich alles sehr durcheinander an. Aber es ist großartig!“