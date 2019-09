Barbara Schöneberger – Roboter-Hund statt Ehemann?

Sie ist wieder da! Zur Verleihung des Goldenen Computer der Zeitschrift „Computer BILD“erschien Barbara Schöneberger nach ihrer ganz persönlichen Sommerpause in Begleitung eines ganz besonderen Vierbeiners. Mit dem neuesten Exemplar des Roboter-Hundes Aibo posierte die Moderatorin auf den roten Teppich im Axel-Spinger-Haus. Im Interview plauderte Barbara mit uns über Computer, Roboter und ihren Mann.

Über das Verhältnis zu Computern erklärte sie: „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Computern, wenngleich ich auch so einen richtigen Computer gar nicht mehr nutze, sondern ich habe eigentlich nur noch ein iPad womit ich alles mache. Ich schreibe sogar die Artikel für meine Zeitschrift in der Notizfunktion. Aber es funktioniert.“

Ihre Kinder dürfen nur selten an die moderne Technik. Barbara: „Die sind noch sehr klein. Die dürfen nicht an einen Rechner einfach so. Die wollen sich auf YouTube angucken wie man Tischtennisbälle in so Becher wirft. Das dürfen sie.“

Beim Thema Roboter könnte man meinen, der Mann würde bald überflüssig werden. Barbara: „Ja ,da muss nicht erst ein Roboter kommen um auf diese Überlegung zu kommen. Aber ich finde Männer nach wie vor sinnvoll, ich halte mir auch selbst einen und finde, dass sie mitunter dann doch bereichernder sind als man es oft in der Presse so liest.“

Die wichtigste Aufgabe für Barbaras Roboter: „Er würde Socken unter Betten hervorziehen, dreckige, gebrauchte Socken und andere Wäschestücke.“